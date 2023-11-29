Украина создала реестр педофилов: кто получит доступ
Правоохранители сформировали реестр граждан, осужденных за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
В реестр уже внесли данные о 600 людях, совершивших сексуальные преступления в отношении детей. В базу также вошли те, чья судимость за преступления снята или погашена.
Как отметили в материале, реестр содержит:
→ фамилию, имя, отчество осужденного;
→ дату рождения;
→ место жительства или пребывания;
→ сведения о преступлении, за которое он был осужден.
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Доступ к реестру получат директора школ и детских садов, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления, отметили в ведомстве.
"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем – предотвращение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних", – говорится в сообщении.
Сейчас ювенальные прокуроры работают над дальнейшим наполнением реестра.
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