Украина создала реестр педофилов: кто получит доступ

Правоохранители сформировали реестр граждан, осужденных за сексуальные преступления против детей

Дети (Фото: скриншот)

Правоохранители сформировали реестр граждан, осужденных за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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В реестр уже внесли данные о 600 людях, совершивших сексуальные преступления в отношении детей. В базу также вошли те, чья судимость за преступления снята или погашена.

Как отметили в материале, реестр содержит:

→ фамилию, имя, отчество осужденного;

→ дату рождения;

→ место жительства или пребывания;

→ сведения о преступлении, за которое он был осужден.

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Доступ к реестру получат директора школ и детских садов, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления, отметили в ведомстве.

"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем – предотвращение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Сейчас ювенальные прокуроры работают над дальнейшим наполнением реестра.