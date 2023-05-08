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Двух правоохранителей подозревают в групповом изнасиловании несовершеннолетней

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 18:26
Двух правоохранителей подозревают в групповом изнасиловании несовершеннолетней - Фото
Фото: ГБР

В Черкассах ГБР сообщило о подозрении двум правоохранителям в изнасиловании 17-летней девушки. Они свою вину категорически отрицают. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также о подозрении сообщено соучастнику правоохранителей.

По предварительной информации следствия, трое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире одного из них в Черкассах.

"В процессе "отдыха" к ним присоединилась их знакомая девушка. Они употребляли алкоголь и затем с применением физической силы изнасиловали девушку", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые задержаны, свою вину они категорически отрицают. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Вадим Ребрина
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изнасилование гбр
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