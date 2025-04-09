Україна та Євросоюз уклали п'ять угод у сферах медицини, космосу та відновлення

З-поміж іншого підписано три важливі фінансові угоди з ЄІБ на підтримку критичної інфраструктури України на загальну суму 300 млн євро

Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Україна підписала з Євросоюзом п'ять двосторонніх угод, які стосуються підтримки критичної інфраструктури, співпраці у космічній сфері та приєднання України до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна підписала три фінансові угоди з Європейським інвестиційним банком на загальну суму 300 млн євро. Кошти підуть на підтримку критичної інфраструктури: водопостачання та каналізації, теплопостачання, а також на черговий етап програми відновлення країни.

За словами Шмигаля, ці угоди допоможуть у відновленні, модернізації та підвищенні стійкості важливих систем.

Ще дві угоди стосуються співпраці у космічній та медичній сферах.

У межах медичної угоди Україна планує приєднатися до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту. Цей механізм був затверджений Єврокомісією ще у квітні 2014 року й дозволяє країнам спільно закуповувати медичні товари для швидшого та ефективнішого реагування на надзвичайні ситуації.

"Цей механізм дозволяє країнам-учасницям об’єднувати свої потреби у закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах", – заявив Шмигаль.

Співпраця у космічній сфері сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни.

У середу, 9 квітня, Україна отримала від Євросоюзу третій транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його сума становить 1 мільярд євро, повідомило Міністерство фінансів.