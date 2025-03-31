Генерал Террас: Євросоюз має надати Україні доступ до своїх космічних технологій
Євросоюз має надати Україні доступ до своїх космічних та оборонних технологій, щоб ефективно підтримати її у боротьбі з російською агресією, особливо в умовах невизначеності щодо підтримки з боку США. Таку думку на форумі Space For Ukraine висловив генерал-лейтенант Ріго Террас, ексголовнокомандувач Сил оборони Естонії, який сьогодні входить до складу Європарламенту, передає кореспондентка LIGA.net.
"Європа відстає. Поки Китай, Росія та США активно займаються військовою космічною діяльністю, Європа залишилася на застарілих позиціях. Це схоже на фігурне катання, коли інші вже грають у хокей", – сказав він.
На думку Терраса, ЄС має терміново заповнити прогалину між нинішніми космічними можливостями та необхідними оборонними ресурсами, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією. Зокрема, Україні потрібні розвідувальні дані та космічні активи, які допоможуть їй ефективно оборонятися, особливо в умовах невизначеності з боку США щодо подальшої допомоги.
"У короткостроковій перспективі Європі слід зробити свої національні космічні та оборонні активи доступними для України, щоб уникнути затримок", – сказав посадовець.
На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з європейськими партнерами про розширення доступу до їхніх розвідувальних даних. За словами президента Володимира Зеленського, розширення доступу України до розвідданих – це саме європейська ініціатива.
- 4 та 5 березня 2025 року, після суперечки з Зеленським у Білому домі, американський лідер Трамп тимчасово призупинив військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.
- Водночас спецпосланець Трампа Віткофф заявляв, що Штати не закривали доступ до розвідувальної інформації, яку потребує Україна для захисту та оборони. Джерела CNN заявляли, що американці "скоротили" обмін будь-якою інформацією, яку українські сили могли б використовувати для ударів по росіянах.
- США відновили допомогу та обмін розвідданими з Україною лише після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Йдеться про пакети військової допомоги, які оголосила ще попередня адміністрація Байдена.