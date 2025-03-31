Генерал Террас: Євросоюз має надати Україні доступ до своїх космічних технологій

Ріго Террас (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Євросоюз має надати Україні доступ до своїх космічних та оборонних технологій, щоб ефективно підтримати її у боротьбі з російською агресією, особливо в умовах невизначеності щодо підтримки з боку США. Таку думку на форумі Space For Ukraine висловив генерал-лейтенант Ріго Террас, ексголовнокомандувач Сил оборони Естонії, який сьогодні входить до складу Європарламенту, передає кореспондентка LIGA.net.

"Європа відстає. Поки Китай, Росія та США активно займаються військовою космічною діяльністю, Європа залишилася на застарілих позиціях. Це схоже на фігурне катання, коли інші вже грають у хокей", – сказав він.

На думку Терраса, ЄС має терміново заповнити прогалину між нинішніми космічними можливостями та необхідними оборонними ресурсами, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією. Зокрема, Україні потрібні розвідувальні дані та космічні активи, які допоможуть їй ефективно оборонятися, особливо в умовах невизначеності з боку США щодо подальшої допомоги.

"У короткостроковій перспективі Європі слід зробити свої національні космічні та оборонні активи доступними для України, щоб уникнути затримок", – сказав посадовець.

На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з європейськими партнерами про розширення доступу до їхніх розвідувальних даних. За словами президента Володимира Зеленського, розширення доступу України до розвідданих – це саме європейська ініціатива.