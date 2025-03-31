Генерал Террас: Евросоюз должен дать Украине доступ к своим космическим технологиям

Рихо Террас (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Евросоюз должен предоставить Украине доступ к своим космическим и оборонным технологиям, чтобы эффективно поддержать ее в борьбе с российской агрессией, особенно в условиях неопределенности поддержки со стороны США. Такое мнение на форуме Space For Ukraine выразил генерал-лейтенант Рихо Террас, экс-главнокомандующий Силами обороны Эстонии, который сегодня входит в состав Европарламента, передает корреспондент LIGA.net.

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"Европа отстает. Пока Китай, Россия и США активно занимаются военной космической деятельностью, Европа осталась на устаревших позициях. Это сродни фигурному катанию, когда другие уже играют в хоккей", – сказал он.

По мнению Терраса, ЕС должен срочно восполнить пробел между нынешними космическими возможностями и необходимыми оборонными ресурсами, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, Украине нужны разведывательные данные и космические активы, которые помогут ей эффективно обороняться, особенно в условиях неопределенности со стороны США по дальнейшей помощи.

"В краткосрочной перспективе Европе следует сделать свои национальные космические и оборонные активы доступными для Украины во избежание задержек", – сказал чиновник.

На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с европейскими партнерами о расширении доступа к их разведывательным данным. По словам президента Владимира Зеленского, расширение доступа Украины к разведданным – это именно европейская инициатива.