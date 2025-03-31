Генерал Террас: Евросоюз должен дать Украине доступ к своим космическим технологиям
Евросоюз должен предоставить Украине доступ к своим космическим и оборонным технологиям, чтобы эффективно поддержать ее в борьбе с российской агрессией, особенно в условиях неопределенности поддержки со стороны США. Такое мнение на форуме Space For Ukraine выразил генерал-лейтенант Рихо Террас, экс-главнокомандующий Силами обороны Эстонии, который сегодня входит в состав Европарламента, передает корреспондент LIGA.net.
"Европа отстает. Пока Китай, Россия и США активно занимаются военной космической деятельностью, Европа осталась на устаревших позициях. Это сродни фигурному катанию, когда другие уже играют в хоккей", – сказал он.
По мнению Терраса, ЕС должен срочно восполнить пробел между нынешними космическими возможностями и необходимыми оборонными ресурсами, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, Украине нужны разведывательные данные и космические активы, которые помогут ей эффективно обороняться, особенно в условиях неопределенности со стороны США по дальнейшей помощи.
"В краткосрочной перспективе Европе следует сделать свои национальные космические и оборонные активы доступными для Украины во избежание задержек", – сказал чиновник.
На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с европейскими партнерами о расширении доступа к их разведывательным данным. По словам президента Владимира Зеленского, расширение доступа Украины к разведданным – это именно европейская инициатива.
- 4 и 5 марта 2025 года, после спора с Зеленским в Белом доме, американский лидер Трамп приостановил военную помощь и обмен разведданными с Украиной.
- В то же время спецпосланник Трампа Уиткофф заявлял, что Штаты не закрывали доступ к разведывательной информации, которая нужна Украине для защиты и обороны. Источники CNN заявляли, что американцы "сократили" обмен любой информацией, которую украинские силы могли бы использовать для ударов по россиянам.
- США возобновили помощь и обмен разведданными с Украиной только после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Речь идет о пакетах военной помощи, оглашенных еще предыдущей администрацией Байдена.