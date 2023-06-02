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Україна запустила YouTube-канал The Gaze для інформування західної аудиторії

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 17:35
Україна запустила YouTube-канал The Gaze для інформування західної аудиторії - Фото
Фото: The Gaze

Державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України запустило YouTube-канал The Gaze про нашу країну для англомовної аудиторії. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Канал ознайомлює західну аудиторію з "феноменом країн нової Європи та України як її складової, з її людьми, історією, природою, культурою, політикою, економікою та впливом на глобальне майбутнє".

Нова платформа поєднуватиме топові новини, репортажі, розважальний контент, аналітичні матеріали та стримінгові формати, повідомив Ткаченко.

За його словами, ключова задача The Gaze — стати тим інформаційним простором, "де українські наративи, герої, історії будуть органічно представлені через теми й цінності, цікаві та зрозумілі широкій аудиторії західного світу, для якого частина Європи на схід від Берліна поки що залишається terra incognita".

Сайт і YouTube-канал The Gaze. 

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Вадим Ребрина
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