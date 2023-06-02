Украина запустила YouTube-канал The Gaze для информирования западной аудитории
Государственное предприятие Мультимедийная платформа иновещания Украины запустило YouTube-канал The Gaze о нашей стране для англоязычной аудитории. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
Канал знакомит западную аудиторию с "феноменом стран новой Европы и Украины как ее составляющей, с ее людьми, историей, природой, культурой, политикой, экономикой и влиянием на глобальное будущее".
Новая платформа будет совмещать топовые новости, репортажи, развлекательный контент, аналитические материалы и стриминговые форматы, сообщил Ткаченко.
По его словам, ключевая задача The Gaze — стать тем информационным пространством, "где украинские нарративы, герои, истории будут органично представлены через темы и ценности, интересные и понятные широкой аудитории западного мира, для которого часть Европы к востоку от Берлина пока остается terra incognita".
Сайт и YouTube канал The Gaze.
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