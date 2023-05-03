"АнтиПушкин". Рада разрешила изымать памятники-символы российской империи
Верховная Рада 3 мая одобрила во втором чтении и в целом закон, позволяющий изымать советские и имперские культурные памятники. Его министр культуры Александр Ткаченко назвал "АнтиПушкин".
"Теперь есть законные основания для извлечения памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, являющихся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", – отметил глава МКИП.
Следовательно, не будут считаться культурным наследием памятники:
- которые посвящены людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);
- руководителям в высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других союзных или автономных советских республик;
- посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;
- являющиеся символами российской имперской или советской тоталитарной политики.
Министр отметил, что разработанный Минкультуры законопроект уже стал известен как "АнтиПушкин".
Соответствующий закон поддержали 285 народных депутатов.
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- 30 ноября горсовет Одессы проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову.
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