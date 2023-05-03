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"АнтиПушкин". Рада разрешила изымать памятники-символы российской империи

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 14:50
Демонтаж памятника Екатерине II (Фото: телеграмм Кирилла Тимошенко)

Верховная Рада 3 мая одобрила во втором чтении и в целом закон, позволяющий изымать советские и имперские культурные памятники. Его министр культуры Александр Ткаченко назвал "АнтиПушкин".

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"Теперь есть законные основания для извлечения памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, являющихся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", – отметил глава МКИП.

Следовательно, не будут считаться культурным наследием памятники:

  • которые посвящены людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);
  • руководителям в высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других союзных или автономных советских республик;
  • посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;
  • являющиеся символами российской имперской или советской тоталитарной политики.

Министр отметил, что разработанный Минкультуры законопроект уже стал известен как "АнтиПушкин".

Соответствующий закон поддержали 285 народных депутатов.

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Олег Васьків
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