Україна зацікавлена отримати списану військову техніку італійців – Сибіга

Італія та Україна продовжать співпрацювати у сфері оборони

Андрій Сибіга (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з італійським колегою Антоніо Таяні подальшу військову допомогу та питання українських біженців. Про це український міністр повідомив у мережі.

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Сибіга подякував Італії за підтримку України та "сильне головування у G7". Також міністри обговорили пришвидшення наступного пакета військової допомоги та зміцнення протиповітряної оборони.

"Я також висловив нашу зацікавленість у списаному італійському обладнанні", – додав Сибіга.

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За його словами, Україна та Італія домовилися про подальшу співпрацю у сфері оборони та скоординували позиції напередодні тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Також обговорили питання українських дітей-біженців, які тимчасово проживають в Італії.

8 вересня Сибіга звернувся до союзників через російський дрон в Румунії. Він закликав перейти до активних дій та почати збивати ворожі дрони.

11 вересня очільник МЗС поспілкувався с генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та заявив, що бити по території РФ "життєво необхідно" для України.

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