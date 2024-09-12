Украина заинтересована получить списанную военную технику итальянцев – Сибига

Италия и Украина продолжат сотрудничать в сфере обороны

Андрей Сибига (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с итальянским коллегой Антонио Таяни дальнейшую военную помощь и вопросы украинских беженцев. Об этом украинский министр сообщил в сети.

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Сибига поблагодарил Италию за поддержку Украины и "сильное председательство в G7". Также министры обсудили ускорение следующего пакета военной помощи и укрепление противовоздушной обороны.

"Я также выразил нашу заинтересованность в списанном итальянском оборудовании", – добавил Сибига.

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По его словам, Украина и Италия договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны и скоординировали позиции в преддверии недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Также обсудили вопросы украинских детей-беженцев, временно проживающих в Италии.

8 сентября Сибига обратился к союзникам из-за русского дрона в Румынии. Он призвал перейти к активным действиям и начать сбивать вражеские дроны.

11 сентября глава МИД пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что бить по территории РФ "жизненно необходимо" для Украины.

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