Українські хакери зламали московську каналізацію – джерело

На відновлення її функціонування піде від 15 до 30 діб, заявив співрозмовник LIGA.net

Ілюстративне фото: Depositphotos

Наближені до кібердепартаменту Служби безпеки України хакери з групи BLACKJACK знищили ІТ-інфраструктуру компанії "Москоллектор". Наразі вона не може реагувати на аварії та надзвичайні події, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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"Москоллектор" відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж російської столиці.

За даними співрозмовника, українським хакерам вдалося вимкнути 87 000 датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї, а також знищити 70 серверів та щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти).

Співбесідник зазначив, що це була операція хакерської групи BLACKJACK, котра наближена до кібердепартаменту СБУ.

"Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб. Побажаємо різних техногенних катастроф Москві у ці дні", – підсумував співрозмовник.

За його даними, такий вигляд мав сайт компанії після атаки:

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Учора співрозмовник LIGA.net повідомив, що українські хакери, які можуть мати зв'язок з кібердепартаментом СБУ, здійснили атаку на датацентр, яким користувався російський військово-промисловий комплекс, нафтогаз та телекомунікаційний сектор.

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