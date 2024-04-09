Украинские хакеры взломали московскую канализацию – источник

На восстановление ее функционирования уйдет от 15 до 30 дней, заявил собеседник LIGA.net

Иллюстративное фото: Depositphotos

Приближенные к кибердепартаменту Службы безопасности Украины хакеры из группы BLACKJACK уничтожили IT-инфраструктуру компании "Москоллектор". Сейчас она не может реагировать на аварии и чрезвычайные происшествия, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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"Москоллектор" отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей российской столицы.

По данным собеседника, украинским хакерам удалось выключить 87 000 датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковью, а также уничтожить 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты).

Собеседник отметил, что это была операция хакерской группы BLACKJACK, приближенной к кибердепартаменту СБУ.

"Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и чрезвычайные происшествия. Восстановление ее функционирования займет от 15 до 30 суток. Пожелаем разных техногенных катастроф Москве в эти дни", – подытожил собеседник.

По его данным, так выглядел сайт компании после атаки:

Скриншот: собеседник LIGA.net

Вчера собеседник LIGA.net сообщил, что украинские хакеры, которые могут иметь связь с кибердепартаментом СБУ, совершили атаку на дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телекоммуникационный сектор.

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