RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Український криголам "Ноосфера" розпочав третій антарктичний сезон: деталі маршруту – фото

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 18:35
Український криголам
Фото: МОН

Флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" розпочинає третій антарктичний сезон. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Сьогодні, 17 листопада 2023 року, флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" – вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику. Це вже третій його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Капітаном судна є Олександр Гришко", – йдеться у матеріалі.

Фото: МОН

Зазначається, що експедиція "Ноосфери" частково фінансована Польською антарктичною програмою.

У міністерстві розповіли, що спочатку криголам вирушить до польської антарктичної станції "Арцтовський" Arctowski Polish Antarctic Station, яка знаходиться на острові Кінг Джордж. Туди буде доправлено команду полярників і вантажі.

Потім судно піде до української станції "Академік Вернадський", куди теж доставлять вантажі, а також сезонну експедицію, йдеться у матеріалі.

Читайте також: Україна купила у Британії криголам. Чому це гарна ідея: п'ять пунктів від науковців

До того ж цього сезону в планах заміна системи водопостачання гарячої й холодної води, реконструкція причалу, завершення робіт із заземлення всіх будівель станції та низка інших невідкладних робіт, написали в МОН.

У дописі зазначили, що серед учасників сезонної експедиції троє науковців: біолог, метеоролог і геофізик. Очікується, що судно дістанеться Антарктики в першій декаді грудня цього року.

У МОН додали, що до нового антарктичного сезону було виконано багато робіт з технічного обслуговування й вдосконалення роботи криголама. Зокрема, проведено плановий ремонт і обслуговування суднових механізмів і систем у сухому доці, капітальний ремонт суднових енергетичних установок, а також модифіковано систему охолодження суднових енергетичних установок.

  • Влітку 2021 року Україна купила у Британії науково-дослідний криголам, його назвали "Ноосферою".
  • Менш ніж за місяць до повномасштабного нападу Росії на Україну судно вирушило до Антарктиди
  • У першому рейсі українського криголама "Ноосфера" до Антарктиди науковці відновили перервані на 20 років морські геологічні дослідження та зробили відкриття. 
Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
АнтарктикаПольщадослідженнянаукакриголам "Ноосфера"

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 