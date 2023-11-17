Український криголам "Ноосфера" розпочав третій антарктичний сезон: деталі маршруту – фото

Флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" розпочинає третій антарктичний сезон. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

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"Сьогодні, 17 листопада 2023 року, флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" – вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику. Це вже третій його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Капітаном судна є Олександр Гришко", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що експедиція "Ноосфери" частково фінансована Польською антарктичною програмою.

У міністерстві розповіли, що спочатку криголам вирушить до польської антарктичної станції "Арцтовський" Arctowski Polish Antarctic Station, яка знаходиться на острові Кінг Джордж. Туди буде доправлено команду полярників і вантажі.

Потім судно піде до української станції "Академік Вернадський", куди теж доставлять вантажі, а також сезонну експедицію, йдеться у матеріалі.

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До того ж цього сезону в планах заміна системи водопостачання гарячої й холодної води, реконструкція причалу, завершення робіт із заземлення всіх будівель станції та низка інших невідкладних робіт, написали в МОН.

У дописі зазначили, що серед учасників сезонної експедиції троє науковців: біолог, метеоролог і геофізик. Очікується, що судно дістанеться Антарктики в першій декаді грудня цього року.

У МОН додали, що до нового антарктичного сезону було виконано багато робіт з технічного обслуговування й вдосконалення роботи криголама. Зокрема, проведено плановий ремонт і обслуговування суднових механізмів і систем у сухому доці, капітальний ремонт суднових енергетичних установок, а також модифіковано систему охолодження суднових енергетичних установок.

Влітку 2021 року Україна купила у Британії науково-дослідний криголам, його назвали "Ноосферою".

Менш ніж за місяць до повномасштабного нападу Росії на Україну судно вирушило до Антарктиди.

У першому рейсі українського криголама "Ноосфера" до Антарктиди науковці відновили перервані на 20 років морські геологічні дослідження та зробили відкриття.

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