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Украинский ледокол "Ноосфера" начал третий антарктический сезон: детали маршрута – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 18:35
Украинский ледокол
Фото: МОН

Флагман украинского научно-исследовательского флота ледокол "Ноосфера" начинает третий антарктический сезон. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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"Сегодня, 17 ноября 2023 года, флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" – отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику. Это уже третий его антарктический сезон под сине-желтым флагом. Капитаном судна является Александр Гришко", – говорится в материале.

Фото: МОН

Отмечается, что экспедиция "Ноосферы" частично финансируется Польской антарктической программой.

В министерстве рассказали, что сначала ледокол отправится к польской антарктической станции "Арцтовский" Arctowski Polish Antarctic Station, которая находится на острове Кинг Джордж. Туда будет доставлена команда полярников и груз.

Затем судно пойдет на украинскую станцию "Академик Вернадский", куда тоже доставят грузы, а также сезонную экспедицию, говорится в материале.

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Кроме того, в этом сезоне в планах замена системы водоснабжения горячей и холодной воды, реконструкция причала, завершение работ по заземлению всех зданий станции и ряд других неотложных работ, написали в МОН.

В сообщении отметили, что среди участников сезонной экспедиции трое ученых: биолог, метеоролог и геофизик. Ожидается, что судно доберется до Антарктики в первой декаде декабря этого года.

В МОН добавили, что к новому антарктическому сезону было выполнено много работ по техническому обслуживанию и совершенствованию работы ледокола. В частности, проведен плановый ремонт и обслуживание судовых механизмов и систем в сухом доке, капитальный ремонт судовых энергетических установок, а также модифицирована система охлаждения судовых энергетических установок.

  • Летом 2021 года Украина купила в Британии научно-исследовательский ледокол, его назвали "Ноосферой".
  • Менее чем за месяц до полномасштабного нападения России на Украину судно отправилось в Антарктиду.
  • В первом рейсе украинского ледокола "Ноосфера" в Антарктиду ученые возобновили прерванные на 20 лет морские геологические исследования и сделали открытие.
Ульяна Кричковская
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