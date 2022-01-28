"Новая эпоха". Украинский ледокол Ноосфера отправляется в первый рейс в Антарктиду
Украинский ледокол Ноосфера, купленный у Великобритании летом 2021-го (прежнее название судна – James Clark Ross), сегодня отправляется в свой первый рейс в Антарктиду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Ноосфера отправится к украинским полярникам на станцию Академик Вернадский.
"В последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. И сегодня Украина возвращается в круг морских государств мира", – сказано в сообщении ОП.
Также сообщается, что Ноосфера стала первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. Ранее украинские моряки, чтобы овладеть управлением такой системой, были вынуждены обучаться за границей и платить за это немалые деньги, а теперь смогут учиться в Украине.
Во время сегодняшней пресс-конференции, посвященной первому рейсу Ноосферы, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что с Ноосферой Украине будет доступен для исследования весь мировой океан, кроме, разве что, Марианской впадины. "Но как-то уже без нее проживем", – добавил он.
Он также сказал, что с ледоколом Ноосфера для станции Академик Вернадский начинается "принципиально новая эпоха".
- 19 августа украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.
- 5 октября он прибыл в Одессу.
- Ледокол назвали Ноосфера – в честь философской концепции Вернадского.
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