"Новая эпоха". Украинский ледокол Ноосфера отправляется в первый рейс в Антарктиду

Украинский ледокол Ноосфера, купленный у Великобритании летом 2021-го (прежнее название судна – James Clark Ross), сегодня отправляется в свой первый рейс в Антарктиду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Ноосфера отправится к украинским полярникам на станцию Академик Вернадский.

"В последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. И сегодня Украина возвращается в круг морских государств мира", – сказано в сообщении ОП.

Также сообщается, что Ноосфера стала первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. Ранее украинские моряки, чтобы овладеть управлением такой системой, были вынуждены обучаться за границей и платить за это немалые деньги, а теперь смогут учиться в Украине.

Во время сегодняшней пресс-конференции, посвященной первому рейсу Ноосферы, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что с Ноосферой Украине будет доступен для исследования весь мировой океан, кроме, разве что, Марианской впадины. "Но как-то уже без нее проживем", – добавил он.

Он также сказал, что с ледоколом Ноосфера для станции Академик Вернадский начинается "принципиально новая эпоха".

19 августа украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.

5 октября он прибыл в Одессу.

Ледокол назвали Ноосфера – в честь философской концепции Вернадского.

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Оксана Житнюк

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