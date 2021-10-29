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Ноосфера. Новый украинский ледокол назвали в честь философской концепции Вернадского: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 20:03
Ноосфера. Новый украинский ледокол назвали в честь философской концепции Вернадского: фото - Фото
Ледокол Ноосфера (Фото: ОП)

Научно-исследовательский ледокол James Clark Ross, купленный у Великобритании для украинской антарктической станции "Академик Вернадский", получил новое название – "Ноосфера". Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Как отмечается, ледокол "Ноосфера" посетил президент Владимир Зеленский – он осмотрел осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.

Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до восьми километров.

Ведущий инженер-исследователь Радиоастрономического института НАН Богдан Гаврилюк отметил, что новое название судна – "Ноосфера" – точно отражает учение выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского.

Также отмечается, что новое название получило и научно-исследовательское судно Belgica, которое Украине подарила Бельгия. Теперь это судно, предназначенное для мониторинга дна Черного моря и сбора экологических данных, будет называться "Борис Александров".

Ноосфера. Новый украинский ледокол назвали в честь философской концепции Вернадского: фото

Ноосфера. Новый украинский ледокол назвали в честь философской концепции Вернадского: фото

Ноосфера. Новый украинский ледокол назвали в честь философской концепции Вернадского: фото

Ноосфера. Новый украинский ледокол назвали в честь философской концепции Вернадского: фото

СПРАВКА. Ноосфера – это философская концепция, около 100 лет назад разработанная и популяризированная украинским биогеохимиком Владимиром Вернадским и французским философом и священником-иезуитом Пьером Тейяром де Шарденом. Вернадский определил ноосферу как высшую стадию развития биосферы и описал ее как планетарную "сферу разума", определяющим фактором которой является развитие рациональной деятельности человечества.

В настоящее время термин "ноосфера" большинство ученых считают не научным, а относят к утопическим идеям.

Борис Александров – член-корреспондент НАН Украины, директор Института морской биологии НАН, доктор биологических наук и профессор, который трагически погиб в 2019 году.

  • 19 августа украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.
  • 21 октября в Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, которое Украина получила от Бельгии.
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский антарктида академик вернадский ледокол Belgica Ноосфера
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