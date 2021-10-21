UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно: оно уже в Одессе – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 14:06
Belgicia (Фото - Думская)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

В Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, которое Украина получила от Бельгии, сообщает Думская. Ожидается, что судно поможет Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В четверг, 21 октября, судно пришвартовалось у 19-го причала морского вокзала – рядом с легендарным ледоколом James Clark Ross, прибывшим в Украину в сентябре.

Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно: оно уже в Одессе – фото, видео

"Бельгика" взяла курс на Одессу 1 октября. Во время перехода команда украинских ученых, которая находилась на борту, провела ряд важных исследований.

Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно: оно уже в Одессе – фото, видео
СПРАВКА. Belgica была построена в 1984 году. Длина судна — 51,12 м, ширина — 10 метров, осадка – 4,6 м, водоизмещение – 1200 тонн. Дальность плавания — 20 000 морских миль (около 37 000 км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость —25 км/ч. На судне – пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая).

В Украине судно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно: оно уже в Одессе – фото, видео
  • 13 сентября 2021-го сообщалось, что Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика", что позволит Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.
  • Это судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более 1000 научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.

Читайте также: Украина купила легендарный британский ледокол: James Clark Ross уже в Одессе – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одеса бельгика Belgica
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 