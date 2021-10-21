Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно: оно уже в Одессе – фото, видео

В Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, которое Украина получила от Бельгии, сообщает Думская. Ожидается, что судно поможет Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.
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В четверг, 21 октября, судно пришвартовалось у 19-го причала морского вокзала – рядом с легендарным ледоколом James Clark Ross, прибывшим в Украину в сентябре.
"Бельгика" взяла курс на Одессу 1 октября. Во время перехода команда украинских ученых, которая находилась на борту, провела ряд важных исследований.
В Украине судно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.
- 13 сентября 2021-го сообщалось, что Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика", что позволит Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.
- Это судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более 1000 научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.
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