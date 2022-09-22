На ледоколе "Ноосфера" выясняют, какой была Антарктида тысячи лет назад: сделано открытие

В первом рейсе украинского ледокола "Ноосфера" в Антарктиду ученые возобновили прерванные на 20 лет морские геологические исследования и уже сделали открытие. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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С борта судна были взяты керны донных отложений в проливе Пенола, отделяющего архипелаг Аргентинских островов (где находится украинская станция "Академик Вернадский") от Антарктического полуострова.

По первым результатам анализа проб установлено, что с высокой долей вероятности от 25 000 до 18 000 лет назад, во время максимального развития последнего ледникового периода, архипелаг был не отдельными островами, а одним большим островом со сложным расчлененным рельефом, почти полностью покрытым ледником.

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"Этот ледник формировал значительные рукава и потоки, которые вырезали в кристаллической основе характерные по форме долины", – добавили ученые.

Кроме того, уровень Южного океана между 15 000 и 12 000 лет назад (это время медленного вымирания мамонтов и значительных изменений в окружающей среде) был ниже современного на 100 и 60 метров соответственно.

Около 7000 лет назад уровень океана поднялся почти до современного уровня – долины на острове были затоплены, и от него на поверхности остались только верхушки гор: это и есть архипелаг Аргентинских островов.

Ученые обнаружили эти долины в подводном рельефе архипелага на глубинах от 30 до 60 м: те стали "практически идеальными бассейнами", где накапливаются различные осадочные отложения, из-за плоского дна и крутых/узких склонов.

"Уникальная геологическая летопись этих отложений содержит информацию об изменениях глобального климата за последние 15-12 тысяч лет. Сравнение отобранных образцов из этих долин и колонок почвы из глубоководного пролива Пенола позволит сформировать палеогеографическую и палеоклиматическую модель выхода этого района из последнего ледникового периода", – пишут с "Ноосферы".

Также исследование внесет больше понимания в глобальные закономерности изменений климата, а обновленная новыми данными модель "поможет спрогнозировать будущее ледяного континента".

Летом 2021 года Украина купила у Британии научно-исследовательский ледокол, его назвали "Ноосферой".

Менее чем за месяц до полномасштабного нападения России на Украину судно отправилось в Антарктиду.

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Євген Пилипенко

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