UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На ледоколе "Ноосфера" выясняют, какой была Антарктида тысячи лет назад: сделано открытие

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 12:59
На ледоколе
Аргентинские острова (фото — Butterfly voyages/Serge Ouachée)

В первом рейсе украинского ледокола "Ноосфера" в Антарктиду ученые возобновили прерванные на 20 лет морские геологические исследования и уже сделали открытие. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С борта судна были взяты керны донных отложений в проливе Пенола, отделяющего архипелаг Аргентинских островов (где находится украинская станция "Академик Вернадский") от Антарктического полуострова.

По первым результатам анализа проб установлено, что с высокой долей вероятности от 25 000 до 18 000 лет назад, во время максимального развития последнего ледникового периода, архипелаг был не отдельными островами, а одним большим островом со сложным расчлененным рельефом, почти полностью покрытым ледником.

Читайте также: ЮАР хочет исследовать Антарктику с помощью украинского ледокола

"Этот ледник формировал значительные рукава и потоки, которые вырезали в кристаллической основе характерные по форме долины", – добавили ученые.

Нажмите выше, чтобы увеличить карту

Кроме того, уровень Южного океана между 15 000 и 12 000 лет назад (это время медленного вымирания мамонтов и значительных изменений в окружающей среде) был ниже современного на 100 и 60 метров соответственно.

Около 7000 лет назад уровень океана поднялся почти до современного уровня – долины на острове были затоплены, и от него на поверхности остались только верхушки гор: это и есть архипелаг Аргентинских островов.

Ученые обнаружили эти долины в подводном рельефе архипелага на глубинах от 30 до 60 м: те стали "практически идеальными бассейнами", где накапливаются различные осадочные отложения, из-за плоского дна и крутых/узких склонов.

"Уникальная геологическая летопись этих отложений содержит информацию об изменениях глобального климата за последние 15-12 тысяч лет. Сравнение отобранных образцов из этих долин и колонок почвы из глубоководного пролива Пенола позволит сформировать палеогеографическую и палеоклиматическую модель выхода этого района из последнего ледникового периода", – пишут с "Ноосферы".

Также исследование внесет больше понимания в глобальные закономерности изменений климата, а обновленная новыми данными модель "поможет спрогнозировать будущее ледяного континента".

Читайте также: Украина купилп у Британии ледокол. Почему это хорошая идея: пять пунктов от ученых 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука исследование антарктида Аргентина антарктика ледокол Ноосфера
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 