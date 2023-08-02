Українцям в окупації погрожують, щоб змусити взяти паспорт РФ – дослідники з Єлю

Українцям в окупації загрожує затримання або депортація, якщо вони не погодяться набути російське громадянство. Про це йдеться у звіті дослідників з Єльського університету, передає Sky News.

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Вчені кажуть, що жителі тимчасово окупованих територій стають мішенями у межах "систематичних спроб позбавити їх української ідентичності".

Ті, хто не бажає отримати російське громадянство, піддаються погрозам, залякуванню, обмеженням гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності, йдеться у документі.

Також їм загрожує затримання або депортація. Усе це спрямовано на те, щоб змусити їх стати громадянами РФ, зазначають дослідники.

Ця практика стала можливою завдяки серії указів, підписаних російським диктатором Путіним, додають у звіті.

Один з дослідників Реймонд повідомив, що цим Росія, схоже, порушує міжнародне гуманітарне право.

"Це дуже поширено і триває", – додав він.

27 квітня російський диктатор видав указ, який передбачає "депортацію з Росії" громадян України, які до 1 липня 2024 року відмовляться набути російське громадянство.

30 квітня 2023 року омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що українці в окупації можуть взяти російський паспорт з міркувань власної безпеки, щоб не стати заручниками. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що не рекомендує брати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях. Пізніше Верещук прокоментувала "суперечливість" позиції її відомства з думкою омбудсмена – наголосила, що "не треба йти на співпрацю з ворогом".

У травні Генштаб повідомляв, що окупанти виганяють з будинків українців, які відмовилися отримувати паспорт РФ.

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