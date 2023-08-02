Украинцам в оккупации угрожают, чтобы заставить взять паспорт РФ – исследователи из Йеля

Украинцам в оккупации грозит задержание или депортация, если они не согласятся принять российское гражданство. Об этом говорится в отчете исследователей из Йельского университета, передает Sky News.

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Ученые говорят, что жители временно оккупированных территорий становятся мишенями в рамках "систематических попыток лишить их украинской идентичности".

Те, кто не желает получить российское гражданство, подвергаются угрозам, запугиванию, ограничению гуманитарной помощи и предметам первой необходимости, говорится в документе.

Также им грозит задержание или депортация. Все это направлено на то, чтобы заставить их стать гражданами РФ, отмечают исследователи.

Эта практика стала возможна благодаря серии указов, подписанных российским диктатором Путиным, добавляют в отчете.

Один из исследователей Реймонд сообщил, что этим Россия, похоже, нарушает международное гуманитарное право.

"Это очень распространено и продолжается", – добавил он.

27 апреля российский диктатор издал указ, предусматривающий "депортацию из России" граждан Украины, которые до 1 июля 2024 года откажутся принять российское гражданство.

30 апреля 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях. Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что "не нужно идти на сотрудничество с врагом".

В мае Генштаб сообщал, что оккупанты выгоняют из домов украинцев, отказавшихся получать паспорт РФ.

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