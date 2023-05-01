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Подоляк о паспортах РФ: В заявлениях Верещук и Лубинца нет никаких противоречий

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 20:33
Подоляк о паспортах РФ: В заявлениях Верещук и Лубинца нет никаких противоречий - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что в советах вице-премьера Ирины Верещук и омбудсмена Дмитрия Лубинца относительно российских паспортов на временно оккупированных территориях "нет никаких противоречий". Если нужно избежать репрессий и пыток в оккупации, то можно взять паспорт РФ, написал он. 

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По словам советника главы ОП, если люди могут избегать получения паспорта РФ, то следует это делать. Однако его можно взять, если угрожают преследования со стороны оккупантов.

"Принципиальная гражданская позиция заслуживает самой высокой оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, которые пассивно получили "российское гражданство". Ключевое – пассивно, под жестким принуждением", – написал он.

Принуждение к гражданству является "одной из важных технологий устрашения со стороны РФ и безусловным признаком системного геноцидного формата войны", отметил советник.

"В то же время каждый из тех, кто активно способствовал оккупантам, занимал должности в оккупационных администрациях, помогал в организации "референдумов" и под камеры брал российские паспорта, ответит перед законом", – написал он.

  • 30 апреля 2023 года Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками.
  • 1 мая Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.
  • Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом".

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Артем Джеріпа
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