Українці вважають поляків "ріднішими" за своїх російськомовних співгромадян – опитування КМІС

80% українців заявили, що не пустили б росіян в Україну навіть як туристів

Фото: Посольство Польщі в Україні

Київський міжнародний інститут соціології вирішив дізнатися, як українці ставляться до своїх співгромадян та інших етнічних груп. Результати опитування показали, що поляки респондентам трохи "ближчі", ніж російськомовні українці.

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Українців запитали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками різних етнічних груп (соціальна дистанція. – Ред.). Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна — 7 (не пускав би в Україну).

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Опитування показало, що респонденти найкраще ставляться до українськомовних українців (2,03).

Далі йдуть поляки (2,93), російськомовні українці (2,95), канадці та американці (3,04 та 3,07).

Відповідно до опитування, більшість українців готові допустити представників цих груп як членів своєї родини й близьких друзів.

Трохи гірше респонденти були налаштовані на французів та євреїв-жителів України (3,35 та 3,39 відповідно).

Передостанні місця у соціальній дистанції посідають африканці, роми, росіяни-жителі України, а також білоруси-жителі України.

Найгірше, логічно, українці ставляться до росіян, які проживають на території Росії. 80% опитаних заявили, що не пустили б їх в Україну навіть як туристів.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене КМІС за власною ініціативою впродовж 29 вересня – 9 жовтня 2023 року. Опитано телефоном 1010 дорослих українців (18 років і старше) на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка вибірки – не більше ніж 3,4%.

Більшість українців – 66% – оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану".

За рік повномасштабної війни віра українців в те, що через 10 років Україна буде успішною країною у складі Євросоюзу, зменшилась.

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