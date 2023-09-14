Помер перший президент Молдови

Перший президент Республіки Молдова Мірча Снєгур помер на 83-му році життя. Про це повідомив у Facebook колишній віцепрем'єр країни Костянтин Тампіза.

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Як написав Трампіза, Мірча Снєгур помер 13 вересня о 23:30 від "невиліковної хвороби".

Снєгур обіймав посаду президента Молдови з 1990 і до початку 1997 року, під час його каденції було проголошено державний суверенітет та незалежність Республіки Молдова. Також у період його президентства Росія під вигаданим приводом окупувала регіон Придністров'я.

Президент Молдови Мая Санду висловила співчуття родині та близьким Снєгура й повідомила, що день його похорону буде оголошено днем жалоби.

"Снєгур жив у історичний час і відіграв важливу роль у встановленні незалежності, свободи та суверенітету Молдови. Він залишиться в нашій пам'яті як людина, яка стояла біля джерел незалежності республіки", – наголосила вона.

10 травня 2022 року помер перший президент України Леонід Кравчук. Влітку 2021 року він переніс операцію на серці

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