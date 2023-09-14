UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умер первый президент Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 14:34
Умер первый президент Молдовы - Фото
Мирча Снегур (Фото - Wikipedia)

Первый президент Республики Молдова Мирча Снегур умер на 83-м году жизни. Об сообщил в Facebook бывший вице-премьер страны Константин Тампиза.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как написал Трампиза, Мирча Снегур умер 13 сентября в 23:30 от "неизлечимой болезни".

Снегур занимал пост президента Молдовы с 1990 и до начала 1997 года, в его каденцию были провозглашены государственный  суверенитет и независимость Республики Молдова. Также в период его президентства Россия под вымышленным предлогом оккупировала регион Приднестровья. 

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье и близким Снегура и сообщила, что день его похорон будет объявлен днем траура.

"Снегур жил в историческое время и сыграл важную роль в установлении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Он останется в нашей памяти как человек, который стоял у истоков независимости республики", – подчеркнула она.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
президентМолдованекрологМирча Снегур
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 