Умер первый президент Молдовы

Первый президент Республики Молдова Мирча Снегур умер на 83-м году жизни. Об сообщил в Facebook бывший вице-премьер страны Константин Тампиза.

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Как написал Трампиза, Мирча Снегур умер 13 сентября в 23:30 от "неизлечимой болезни".

Снегур занимал пост президента Молдовы с 1990 и до начала 1997 года, в его каденцию были провозглашены государственный суверенитет и независимость Республики Молдова. Также в период его президентства Россия под вымышленным предлогом оккупировала регион Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье и близким Снегура и сообщила, что день его похорон будет объявлен днем траура.

"Снегур жил в историческое время и сыграл важную роль в установлении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Он останется в нашей памяти как человек, который стоял у истоков независимости республики", – подчеркнула она.

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