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Помер Ян Табачник: екснардеп від Партії регіонів та музикант

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 21:50
Помер Ян Табачник: екснардеп від Партії регіонів та музикант - Фото
Ян Табачник
доповнено

На 78 році життя помер Ян Табачник, екснардеп від Партії регіонів та музикант, він боровся з затяжною хворобою, повідомляють журналіст Михайло Маслій та блогер Дмитро Гордон, близький до політика.

Табачника не стало о 20:10 після тривалої хвороби, написав Гордон.

Маслій повідомив, що політик два роки боровся з раком легенів та пройшов лікування у "найкращій приватній клініці" Ізраїлю в Тель-Авіві понад 100 сеансів хімієтерапії та опромінення.

"Поховають уродженця Чернівців у  Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…", – написав журналіст.

У 2006, 2007 та 2012 роках Табачник став народним депутатом України за списком Партії регіонів. 

У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. 

У парламенті VI та VII скликань працював у комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

У 2010 році політик голосував за ратифікацію Харківських угод, за якими було подовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі  з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата.

У 2012 Табачник підтримав мовний закон "Ківалова-Колесніченка", який вводив так звані регіональні мови в областях та легалізував офіційне використання російської.

У 2018 році цей закон скасували через порушення процедури прийняття.

16 січня 2014 року Табачник під час Революції гідності голосував за диктаторські закони, які мали б зберегти та узурпувати владу експрезидента-утікача Віктора Януковича.

У 2017 році Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки з громадською організацією "Міжнародний творчий центр Яна Табачника" на Дніпровській набережній у столиці в районі затоки Берковщина.

Площа оренди становила 8,15 га, там планувалося зробити елітний клуб "Честь имею", повідомляло видання Лівий Берег.

Вперше Табачник взяв до рук акордеон у віці 10 років. 

З 13 років він почав працювати у напівпрофесійних колективах, а з 16-ти пішов у професійну естраду.

Зразок творчості: виступ 2006 року.

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Артем Джеріпа
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