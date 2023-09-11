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Умер Ян Табачник: экс-нардеп от Партии регионов и музыкант

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 21:50
Умер Ян Табачник: экс-нардеп от Партии регионов и музыкант - Фото
Ян Табачник

На 78 году жизни скончался Ян Табачник, экс-нардеп от Партии регионов и музыкант, он боролся с затяжной болезнью, сообщают журналист Михаил Маслий и блогер Дмитрий Гордон, близкий к политику.

Табачника не стало в 20.10 после продолжительной болезни, написал Гордон.

Маслий сообщил, что политик два года боролся с раком легких и прошел лечение в "лучшей частной клинике" Израиля в Тель-Авиве более 100 сеансов химиотерапии и облучения.

"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таково было его желание, на земле его родного народа…", – написал журналист.

Впервые Табачник взял в руки аккордеон в возрасте 10 лет: с этим инструментом связана вся его судьба.

С 13 лет он начал работать в полупрофессиональных коллективах, а с 16 ушел в профессиональную эстраду.

Образец творчества: выступление 2006 года.

В 2006, 2007 и 2012 годах Табачник стал народным депутатом Украины по списку Партии регионов.

В Верховной Раде V созыва занимал должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам духовности и культуры.

В парламенте VI и VII созывов работал в комитете по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в должности главы подкомитета по контролю, координации, информационно-аналитического и научно-исследовательского обеспечения борьбы с оргпреступностью и коррупцией.

В 2017 году Киевсовет расторг с Табачником договор аренды земельного участка с общественной организацией "Международный творческий центр Яна Табачника" на Днепровской набережной в столице в районе залива Берковщина.

Площадь аренды составляла 8,15 га, там планировалось сделать элитный клуб "Честь имею", сообщало издание Левый Берег.

У Табачника были награды: Народный артист Украины, Полный кавалер ордена "За заслуги". Обладатель титулов "Золотой аккордеон Европы", "Гранд-маэстро", лауреат премии РФ "Овация" и т.д.

Политик имел ученую степень доктор искусствоведения.

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Артём Джерипа
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