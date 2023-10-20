Уряд скасував перепис населення у 2023 році – буде після війни

Уряд визнав таким, що втратило чинність, своє розпорядження про проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідне розпорядження було ухвалено 9 грудня 2020 року.

Державна служба статистики отримала доручення від уряду після припинення або скасування воєнного стану внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення.

Останній перепис в Україні проходив у 2001 році, тоді населення становило 48 457 000 осіб.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив у жовтні, що його міністерство готове до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн.

У 2021 році Держстат затвердив перелік з понад 50 питань, які мали поставити громадянам під час запланованого перепису населення у 2023 році.

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