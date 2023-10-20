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Правительство отменило перепись населения в 2023 году – будет после войны

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 18:20
Правительство отменило перепись населения в 2023 году – будет после войны - Фото
Кабинет министров (Фото: пресс-служба правительства Украины)

Правительство признало утратившим силу свое распоряжение о проведении Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее распоряжение было одобрено 9 декабря 2020 года.

Государственная служба статистики получила поручение от правительства после прекращения или отмены военного положения внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения.

Последняя перепись в Украине проходила в 2001 году, тогда население составляло 48 457 000 человек.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в октябре, что его министерство готово к внедрению технологий переписи населения в режиме онлайн.

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Артём Джерипа
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кабинет министровГосстатперепись населения
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