Правительство отменило перепись населения в 2023 году – будет после войны
Правительство признало утратившим силу свое распоряжение о проведении Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующее распоряжение было одобрено 9 декабря 2020 года.
Государственная служба статистики получила поручение от правительства после прекращения или отмены военного положения внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения.
Последняя перепись в Украине проходила в 2001 году, тогда население составляло 48 457 000 человек.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в октябре, что его министерство готово к внедрению технологий переписи населения в режиме онлайн.
- В 2021 году Госстат утвердил перечень из более чем 50 вопросов, которые должны были задать гражданам во время запланированной переписи населения в 2023 году.
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