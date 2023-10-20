Правительство отменило перепись населения в 2023 году – будет после войны

Правительство признало утратившим силу свое распоряжение о проведении Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующее распоряжение было одобрено 9 декабря 2020 года.

Государственная служба статистики получила поручение от правительства после прекращения или отмены военного положения внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения.

Последняя перепись в Украине проходила в 2001 году, тогда население составляло 48 457 000 человек.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в октябре, что его министерство готово к внедрению технологий переписи населения в режиме онлайн.

В 2021 году Госстат утвердил перечень из более чем 50 вопросов, которые должны были задать гражданам во время запланированной переписи населения в 2023 году.

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