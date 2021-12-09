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Перепись населения Украины-2023: какие вопросы зададут украинцам

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 11:30
Перепись населения Украины-2023: какие вопросы зададут украинцам - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Украине утвердили перечень из более чем 50 вопросов, которые зададут гражданам во время переписи населения в 2023 году. Они раскроют большой диапазон информации об украинцах: от социально-экономических характеристик до условий проживания, пишет Госстат в Facebook.

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По данным ведомства, программа согласована с украинским законодательством. Ожидается, что ответы не только охарактеризуют украинцев, но и позволят сделать "международные сопоставления".

Основные блоки вопросов, по которым пройдет перепись населения, будут содержать информацию о:

  • основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);
  • этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;
  • образовании;
  • источниках средств существования;
  • занятости;
  • миграционной активности;
  • определении статуса инвалидности;
  • жилищных условиях.

Как сообщает Госстат, в 2001 году по итогам переписи в стране проживало 48 240 902 украинца.

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Яна Катасонова
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