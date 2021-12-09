Перепись населения Украины-2023: какие вопросы зададут украинцам

В Украине утвердили перечень из более чем 50 вопросов, которые зададут гражданам во время переписи населения в 2023 году. Они раскроют большой диапазон информации об украинцах: от социально-экономических характеристик до условий проживания, пишет Госстат в Facebook.

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По данным ведомства, программа согласована с украинским законодательством. Ожидается, что ответы не только охарактеризуют украинцев, но и позволят сделать "международные сопоставления".

Основные блоки вопросов, по которым пройдет перепись населения, будут содержать информацию о:

основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);

этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;

образовании;

источниках средств существования;

занятости;

миграционной активности;

определении статуса инвалидности;

жилищных условиях.

Как сообщает Госстат, в 2001 году по итогам переписи в стране проживало 48 240 902 украинца.

По данным на 1 декабря 2019 года население Украины (без временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составляло 37,29 млн человек.

Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

На пресс-марафоне 26 ноября 2021-го президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина работает над разработкой онлайн-переписи и электронных выборов с Microsoft и Apple.

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Яна Катасонова

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