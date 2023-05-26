Посилять протиповітряну оборону. Канада передасть Україні партію ракет AIM-9 – відео

Канада готова передати Україні 43 ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 ближнього радіуса дії. Відповідне повідомлення після чергового Рамштайну з'явилося на сайті Міністерства оборони країни.

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За словами глави Міноборони Канади Аніти Ананд, "цей подарунок допоможе Україні захистити своє небо перед обличчям триваючих атак Росії".

"Підтримка України з боку Канади є непохитною. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях, тому що канадці розуміють, що боротьба України за свою безпеку – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність", – сказала вона.

AIM-9 Sidewinder — американська ракета класу "повітря — повітря" ближнього радіуса дії, розроблена компанією ДОВІДКА.— американська ракета класу "повітря — повітря" ближнього радіуса дії, розроблена компанією Raytheon в середині 1950-х років. Після прийняття AIM-9 на озброєння в 1956-у, ракета багаторазово вдосконалювалась і досі є у серійному виробництві. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення. З 1955 року випущено понад 200 000 ракет, що робить AIM-9 однією з наймасовіших ракет класу "повітря — повітря" в історії. Крім того, ними було збито 270 літаків — більше, ніж будь-якою іншою ракетою "повітря — повітря".

З початку 2022 року Канада вже передала Україні вісім основних бойових танків Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину, національну передову зенітно-ракетну систему (NASAMS) з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойового забезпечення, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери для дронів з високою роздільною здатністю, зимовий одяг та багато іншого.

11 травня 2023 року телеканал CNN написав, що Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Міністр оборони країни Воллес підтвердив це.

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