Усилят противовоздушную оборону. Канада передаст Украине партию ракет AIM-9 – видео

Канада готова передать Украине 43 ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 ближнего радиуса действия. Соответствующее сообщение после очередного Рамштайна появилось на сайте Министерства обороны.

По словам главы Минобороны Канады Аниты Ананд, "этот подарок поможет Украине защитить свое небо перед лицом продолжающихся атак России".

"Поддержка Украины со стороны Канады непоколебима. Когда я путешествую по Канаде, я вижу украинские флаги на домах, малых предприятиях и автомобилях, потому что канадцы понимают, что борьба Украины за свою безопасность – это также борьба за суверенитет, свободу и независимость", – сказала она.

СПРАВКА.– американская ракета класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия, разработанная компанией Raytheon в середине 1950-х годов.

С 1955 года выпущено более 200 000 ракет, что делает AIM-9 одной из самых массовых ракет класса "воздух – воздух" в истории. Кроме того, ими было сбито 270 самолетов – больше, чем любой другой ракетой "воздух – воздух".

С начала 2022 года Канада уже передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину, национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 бронированных машин боевого обеспечения, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры для дронов с высоким разрешением, зимнюю одежду и многое другое.

11 мая 2023 года телеканал CNN написал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Министр обороны страны Уоллес подтвердил это.

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