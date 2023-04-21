Канада передает ВСУ переправы, танковые радиостанции и миллионы тонн топлива

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о пакете военной помощи Украине примерно на 39 млн канадских долларов (до $29 млн). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Канады.

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Сегодня, 21 апреля, глава ведомства Анита Ананд приняла участие в 11-м заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, где объявила о новой помощи.

Пакет от Канады включает в себя:

→ взнос в размере 34,6 млн канадских долларов (около $25,5 млн) в целевой фонд НАТО для поддержки Украины (пожертвование направлено на обеспечение украинских войск топливом, модульными мостами, аптечками);

→ приблизительно 2,5 млн канадских долларов (около $1,8 млн) – на 40 снайперских винтовок калибра 50 мм и боеприпасы от Prairie Gun Works, а также запчасти;

→ 16 радиостанций от L3 Harris для танков Leopard 2 (на сумму около $1,5 млн).

14 апреля сообщалось, что восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине, уже прибыли в Польшу.

Глава Пентагона Остин заявил, что сегодня союзники сосредоточатся на ПВО, боеприпасах и средствах поддержки, так как Украина нуждается в защите мирных городов и инфраструктуры от российских атак.

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Оксана Житнюк

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