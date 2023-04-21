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Канада передает ВСУ переправы, танковые радиостанции и миллионы тонн топлива

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 13:48
Канада передает ВСУ переправы, танковые радиостанции и миллионы тонн топлива - Фото
Аніта Ананд (фото - EPA)

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о пакете военной помощи Украине примерно на 39 млн канадских долларов (до $29 млн). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Канады.

Сегодня, 21 апреля, глава ведомства Анита Ананд приняла участие в 11-м заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, где объявила о новой помощи.

Пакет от Канады включает в себя:

→ взнос в размере 34,6 млн канадских долларов (около $25,5 млн) в целевой фонд НАТО для поддержки Украины (пожертвование направлено на обеспечение украинских войск топливом, модульными мостами, аптечками);
→ приблизительно 2,5 млн канадских долларов (около $1,8 млн) – на 40 снайперских  винтовок калибра 50 мм и боеприпасы от Prairie Gun Works, а также запчасти;
→ 16 радиостанций от L3 Harris для танков Leopard 2 (на сумму около $1,5 млн).

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Оксана Житнюк
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канада военная помощь рамштайн анита ананд
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