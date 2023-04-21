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Глава Пентагона: Украине нужны ПВО и боеприпасы. Мы сделаем все, чтобы она была свободна

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 12:14
Глава Пентагона: Украине нужны ПВО и боеприпасы. Мы сделаем все, чтобы она была свободна - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на очередном заседании союзников в Рамштайне рассмотрят вопросы передачи противовоздушной обороны, боеприпасов и средств поддержки. Об этом он сообщил на открытии заседания контактной группы.

По его словам, союзники сосредоточатся на ПВО, боеприпасах и средствах поддержки, так как Украина нуждается в защите мирных городов и инфраструктуры от российских атак. 

"Мы услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту", — заявил Остин.

Он отметил, что Украина будет получать военную помощь столько, сколько потребуется.

Глава Пентагона подчеркнул, что диктатор Владимир Путин считает, что тираны могут нападать на мирных соседей и навязывать свою волю под дулом оружия. 

"Вместе мы позаботимся о том, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы жить в свободе", — сказал он.

Также глава ведомства заявил, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на солидарность союзников в помощи Украине.

  • 17 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Рамштайна принятия основательных решений, отвечающих амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя.
  • Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Министр обороны Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
  • 20 апреля накануне Рамштайна в Киеве был генсек НАТО Столтенберг.

Смотрите также: Сегодня ключевой Рамштайн, Резников встретился с главой Пентагона: что на повестке дня 

Дмитро Гриниченко
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