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Вёрстка: Медведчук обзавівся в РФ яхтою за $9,6 млн. Раніше в нього була у 20 разів дорожча

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 15:47
Вёрстка: Медведчук обзавівся в РФ яхтою за $9,6 млн. Раніше в нього була у 20 разів дорожча - Фото
Pershing 9X (Скриншот із відео)

Підозрюваний у держзраді екснардеп Віктор Медведчук після передання російській стороні в рамках обміну полоненими придбав нову яхту майже за 900 млн рублів (близько $9,6 млн). Про це повідомляє російське видання Вёрстка, у розпорядженні якого є відповідні митні дані.

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Під час підготовки розслідування щодо російського яхтового флоту журналісти з'ясували, що після обміну полоненими сім'я Медведчука отримала в експлуатацію нову яхту вартістю 886 млн рублів. Йдеться про швидкісну Pershing 9X, яку виробник – італійська Ferretti Group – називає "винищувачем". На борту 28-метрового судна є чотири каюти (вісім спальних місць), а загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Посилаючись на митні дані, російські журналісти повідомили, що судно під назвою Amore Mio зовсім нове – його спустили на воду у 2023 році. Митницю РФ воно пройшло 26 липня.

Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау. Відправником значиться компанія Lavel Fzco з ОАЕ, а одержувачем яхти в РФ вказано АТ "Ренесанс", бенефіціарною власницею якого, згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, була дружина Медведчука Оксана Марченко.

РосЗМІ повідомило, що фірма оформила "тимчасове ввезення" яхти – цю процедуру використовують, коли перебування на митній території є недоцільним на постійній основі. Також це частково звільняє від сплати митних зборів.

Раніше Медведчук мав у десятки разів дорожчу яхту – 92-метрову Royal Romance, що входить до п'ятірки найбільших яхт світу. Орієнтовна вартість – близько 8 млрд грн ($210 млн). У березні 2022 року хорватська поліція заарештувала яхту Медведчука, а 11 квітня суд передав її АРМА.

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Оксана Житнюк
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віктор медведчукяхтаобмін полоненими

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