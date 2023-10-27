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Вёрстка: Медведчук обзавелся в РФ яхтой за $9,6 млн. Раньше у него была в 20 раз дороже

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 15:47
Вёрстка: Медведчук обзавелся в РФ яхтой за $9,6 млн. Раньше у него была в 20 раз дороже - Фото
Pershing 9X (Скриншот из видео)

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Виктор Медведчук после передачи российской стороне в рамках обмена пленными обзавелся новой яхтой почти за 900 млн рублей (около $9,6 млн). Об этом сообщает российское издание Вёрстка, в распоряжении которого есть соответствующие таможенные данные.

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При подготовке расследования о российском яхтенном флоте журналисты выяснили, что после обмена пленными семья Медведчука получила в эксплуатацию новую яхту стоимостью 886 млн рублей. Речь идет о скоростной Pershing 9X, которую производитель – итальянская Ferretti Group – называет "истребителем". На борту 28-метрового судна есть четыре каюты (восемь спальных мест), а всего яхта может вместить до 20 гостей.

Ссылаясь на таможенные данные, российские журналисты сообщили, что судно под названием Amore Mio совсем новое – его спустили на воду в 2023 году. Таможню РФ оно прошло 26 июля.

Яхта подошла к российским водам под флагом Палау. Отправителем значится компания Lavel Fzco из ОАЭ, а получателем яхты в РФ указано АО "Ренессанс", бенефициарным владельцем которого, согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, была жена Медведчука Оксана Марченко.

РосСМИ сообщило, что фирма оформила "временный ввоз" яхты – эту процедуру используют, когда нахождение на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. Также это частично освобождает от уплаты таможенных сборов.

Ранее у Медведчука была яхта в десятки раз дороже – 92-метровая Royal Romance, входящая в топ-5 крупнейших яхт мира. Ориентировочная стоимость – около 8 млрд грн ($210 млн). В марте 2022 года хорватская полиция арестовала яхту Медведчука, а 11 апреля суд передал ее АРМА.

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Оксана Житнюк
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