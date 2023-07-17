RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Євросоюзі засудили вихід Росії з зернової угоди, обіцяють роботу маршрутів солідарності

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 15:34
У Євросоюзі засудили вихід Росії з зернової угоди, обіцяють роботу маршрутів солідарності - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото - EPA)

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко засудила вихід Росії з зернової угоди та заявила, що Європейський Союз продовжить допомагати з реалізацією української сільськогосподарської продукції, використовуючи маршрути солідарності. Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля ООН та Туреччини", – заявила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу.

"Маршрути солідарності ЄС продовжать постачати агропродовольчі товари з України на світові ринки", – пообіцяла фон дер Ляєн.

ДОВІДКА. Євросоюз заявив про створення маршрутів солідарності у травні 2022 року, коли вперше постало питання розблокування експорту українського зерна та іншої продукції, які було неможливо виводити з портів через війну Росії проти України.

"Потужність транспортних мереж та перевантажувальних терміналів: українські сільськогосподарські експортні постачання мають бути пріоритетними, а менеджери інфраструктури повинні надати залізничні потужності для цього експорту. Комісія також закликає гравців ринку терміново перемістити мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалки", – написала тоді глава ЄК.

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Урсула фон дер Ляєнзернова угода
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 