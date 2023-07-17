У Євросоюзі засудили вихід Росії з зернової угоди, обіцяють роботу маршрутів солідарності
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко засудила вихід Росії з зернової угоди та заявила, що Європейський Союз продовжить допомагати з реалізацією української сільськогосподарської продукції, використовуючи маршрути солідарності. Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.
"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля ООН та Туреччини", – заявила президентка Єврокомісії.
Вона наголосила, що Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу.
"Маршрути солідарності ЄС продовжать постачати агропродовольчі товари з України на світові ринки", – пообіцяла фон дер Ляєн.
ДОВІДКА. Євросоюз заявив про створення маршрутів солідарності у травні 2022 року, коли вперше постало питання розблокування експорту українського зерна та іншої продукції, які було неможливо виводити з портів через війну Росії проти України.
"Потужність транспортних мереж та перевантажувальних терміналів: українські сільськогосподарські експортні постачання мають бути пріоритетними, а менеджери інфраструктури повинні надати залізничні потужності для цього експорту. Комісія також закликає гравців ринку терміново перемістити мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалки", – написала тоді глава ЄК.
- У жовтні 2022 року Росія вже виходила з зернової угоди, але Туреччина та ООН почали самі виконувати інспекції суден з українським зерном, що змусило Росію швидко передумати.
- 17 липня 2023 року Росія знову оголосила про вихід з угоди доти, доки не буде виконано її вимоги.
- Останнє судно в межах зернової угоди – балкер TQ Samsun із кукурудзою, що прямує до Нідерландів, – вийшло з порту Одеси в неділю, 16 липня. Загалом з початку липня з чорноморських портів вийшло лише вісім суден із 291 000 тонн агропродукції.
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