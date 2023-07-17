У Євросоюзі засудили вихід Росії з зернової угоди, обіцяють роботу маршрутів солідарності

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко засудила вихід Росії з зернової угоди та заявила, що Європейський Союз продовжить допомагати з реалізацією української сільськогосподарської продукції, використовуючи маршрути солідарності. Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

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"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля ООН та Туреччини", – заявила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу.

"Маршрути солідарності ЄС продовжать постачати агропродовольчі товари з України на світові ринки", – пообіцяла фон дер Ляєн.

ДОВІДКА. Євросоюз заявив про створення маршрутів солідарності у травні 2022 року, коли вперше постало питання розблокування експорту українського зерна та іншої продукції, які було неможливо виводити з портів через війну Росії проти України. "Потужність транспортних мереж та перевантажувальних терміналів: українські сільськогосподарські експортні постачання мають бути пріоритетними, а менеджери інфраструктури повинні надати залізничні потужності для цього експорту. Комісія також закликає гравців ринку терміново перемістити мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалки", – написала тоді глава ЄК.

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