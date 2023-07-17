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В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки, обещают работу маршрутов солидарности

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 15:34
В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки, обещают работу маршрутов солидарности - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото - EPA)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила выход России из зернового соглашения и заявила, что Европейский Союз продолжит помогать с реализацией украинской сельскохозяйственной продукции, используя маршруты солидарности. Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", – заявила президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира.

"Маршруты солидарности ЕС продолжат поставлять агропродовольственные товары из Украины на мировые рынки", – пообещала фон дер Ляйен.

СПРАВКА. Евросоюз заявил о создании маршрутов солидарности в мае 2022 года, когда впервые встал вопрос разблокирования экспорта украинского зерна и другой продукции, которые было невозможно выводить из портов из-за войны России против Украины.

"Мощность транспортных сетей и перегрузочных терминалов: украинские сельскохозяйственные экспортные поставки должны быть приоритетными, а менеджеры инфраструктуры должны предоставить железнодорожные мощности для этого экспорта. Комиссия также призывает игроков рынка срочно переместить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки", – написала тогда глава ЕК.

Наталья Медведева
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