В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки, обещают работу маршрутов солидарности
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила выход России из зернового соглашения и заявила, что Европейский Союз продолжит помогать с реализацией украинской сельскохозяйственной продукции, используя маршруты солидарности. Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.
"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", – заявила президент Еврокомиссии.
Она отметила, что Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира.
"Маршруты солидарности ЕС продолжат поставлять агропродовольственные товары из Украины на мировые рынки", – пообещала фон дер Ляйен.
СПРАВКА. Евросоюз заявил о создании маршрутов солидарности в мае 2022 года, когда впервые встал вопрос разблокирования экспорта украинского зерна и другой продукции, которые было невозможно выводить из портов из-за войны России против Украины.
"Мощность транспортных сетей и перегрузочных терминалов: украинские сельскохозяйственные экспортные поставки должны быть приоритетными, а менеджеры инфраструктуры должны предоставить железнодорожные мощности для этого экспорта. Комиссия также призывает игроков рынка срочно переместить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки", – написала тогда глава ЕК.
- В октябре 2022 года Россия уже выходила из зерновой сделки, но Турция и ООН начали сами выполнять инспекции судов с украинским зерном, что заставило Россию быстро передумать.
- 17 июля 2023 года Россия снова объявила о выходе из соглашения до тех пор, пока не будут выполнены его требования.
- Последнее судно в рамках зерновой сделки – балкер TQ Samsun с кукурузой, направляющейся в Нидерланды, – вышло из порта Одессы в воскресенье, 16 июля. В общей сложности с начала июля из черноморских портов вышло всего восемь судов из 291 000 тонн агропродукции.
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