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У Харкові перейменували низку вулиць на честь полеглих на війні героїв

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 15:13
У Харкові перейменували низку вулиць на честь полеглих на війні героїв - Фото
Ігор Терехов (скриншот відео)

У Харкові на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів перейменовано три вулиці, сквер і парк Горького. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Відтепер вулиця Плеханівська має імʼя лідера добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

"Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди", – написав Терехов.

Він зазначив, що харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Крім цього, парк Горького перейменовано на Центральний парк культури і відпочинку.

Всі рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно, зазначив мер.

  • 26 березня 2022 року на Харківщині загинув Георгій Тарасенко – командир добровольчого підрозділу "Фрайкор".
  • 7 березня 2023 року загинув Дмитро Коцюбайло – командир "Вовків Да Вінчі", якому президент Володимир Зеленський у 2021 році надав звання Герой України. 
Вадим Ребрина
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Харківігор тереховДмитро КоцюбайлоГеоргій Тарасенко
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