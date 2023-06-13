В Харькове переименовали ряд улиц в честь павших на войне героев

В Харькове в честь погибших в войне с Россией украинских воинов переименованы три улицы, сквер и парк Горького. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Отныне улица Плехановская носит имя лидера добровольческого подразделения "Фрайкор" Георгия Тарасенко, улица Державинская – командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, улица Броненосца "Потемкина" – легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, назван в честь боевого медика Владиславы Черных.

"Эти герои погибли за всех нас. За свободу Харькова. За независимость Украины. И они стоят того, чтобы быть увековеченным в памяти людей навсегда", – написал Терехов.

Он отметил, что харьковчанам, жилье которых находится на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно.

Кроме того, парк Горького переименован в Центральный парк культуры и отдыха.

Все решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета единогласно, отметил мэр.

26 марта 2022 года в Харьковской области погиб Георгий Тарасенко – командир добровольческого подразделения "Фрайкор".

7 марта 2023 погиб Дмитрий Коцюбайло – командир "Волков Да Винчи", которому президент Владимир Зеленский в 2021 году присвоил звание Герой Украины.

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