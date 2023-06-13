UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харькове переименовали ряд улиц в честь павших на войне героев

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 15:13
В Харькове переименовали ряд улиц в честь павших на войне героев - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео)

В Харькове в честь погибших в войне с Россией украинских воинов переименованы три улицы, сквер и парк Горького. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Отныне улица Плехановская носит имя лидера добровольческого подразделения "Фрайкор" Георгия Тарасенко, улица Державинская – командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, улица Броненосца "Потемкина" – легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, назван в честь боевого медика Владиславы Черных.

"Эти герои погибли за всех нас. За свободу Харькова. За независимость Украины. И они стоят того, чтобы быть увековеченным в памяти людей навсегда", – написал Терехов.

Он отметил, что харьковчанам, жилье которых находится на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно.

Кроме того, парк Горького переименован в Центральный парк культуры и отдыха.

Все решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета единогласно, отметил мэр.

  • 26 марта 2022 года в Харьковской области погиб Георгий Тарасенко – командир добровольческого подразделения "Фрайкор".
  • 7 марта 2023 погиб Дмитрий Коцюбайло – командир "Волков Да Винчи", которому президент Владимир Зеленский в 2021 году присвоил звание Герой Украины.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьковигорь тереховДмитрий КоцюбайлоГеоргий Тарасенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 