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В бою под Харьковом погиб командир "Фрайкора" Георгий Тарасенко

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 06:04
В бою под Харьковом погиб командир
Георгий Тарасенко (Фото: Фрайкор)

26 марта в Харьковской области погиб Георгий Тарасенко – командир добровольческого подразделения "Фрайкор". Об этом сообщили в Телеграм "Фрайкора".

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Вчера ВСУ пошли в контрнаступление под Харьковом и освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российские войска в селах Малая Рогань и Ольховка под Харьковом разгромили воины 92 бригады, ГУР МО, "Азова", "Фрайкора", "Слобожанщины".

"В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко", – говорится в сообщении "Фрайкора".

Тарасенко участвовал в Революции достоинства, в 2014 году в 17-летнем возрасте он отправился на фронт. 

В 2017 году создал и возглавил добровольческое подразделение "Фрайкор" и одноименную организацию.

"Георгий был лучшим из нас, он всегда первым вел нас в бой и никогда не проявлял страха. Так случилось, в его последнем бою, проводя контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе нашей боевой группы... Под его командованием мы совершили 7 боевых ротаций на Донбасс и встали на защиту Харькова с первого дня полномасштабного российского вторжения", – говорится в сообщении "Фрайкора".

Наталия Медведева
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