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В Ізраїлі успішно протестували морську версію "Залізного купола" – фото

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 17:05
В Ізраїлі успішно протестували морську версію
Морський "Залізний купол" (Фото: Міноборони Ізраїля)

В Ізраїлі успішно провели серію випробувань системи протиракетної оборони "Залізний купол" морського базування. Про це повідомили у Twitter ізраїльського Міністерства оборони.

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У відомстві зазначили, що здійснили "ще один крок" для досягнення остаточної експлуатаційної спроможності "Залізного купола" на борту корветів Військово-морських сил Ізраїлю класу Sa'ar 6.

"Успішно завершено серію багатосистемних і багаторівневих випробувань з використанням C-Dome (морська версія "Залізного купола". – Ред.), – поінформували у Міноборони.

Агентство The Jerusalem Post вказало, що у межах випробувань проводилися пуски ракет по навчальних цілях з ракетного корвета "Маген", який має на озброєнні армія Ізраїля (ЦАХАЛ).

Журналісти додали, що під час тренувань система C-Dome успішно виявила та знищила всі дрони та крилаті ракети.

"Залізний купол" морського базування – це значний крок у розвитку оборони країни, який забезпечує перевагу на морі та дає додаткові оперативні можливості для боротьби з загрозами у морському просторі", – процитувало заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта видання Vesty.co.il.

ДОВІДКА. "Залізний купол" – це пересувна система ПРО. Морська версія цієї установки C-Dome вперше була випробувала у листопаді 2022 року. Кораблі, оснащені нею, охоронятимуть стратегічну інфраструктуру Ізраїля.
Олег Васьків
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ІзраїльЗалізний куполпро
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