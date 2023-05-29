В Ізраїлі успішно протестували морську версію "Залізного купола" – фото

В Ізраїлі успішно провели серію випробувань системи протиракетної оборони "Залізний купол" морського базування. Про це повідомили у Twitter ізраїльського Міністерства оборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У відомстві зазначили, що здійснили "ще один крок" для досягнення остаточної експлуатаційної спроможності "Залізного купола" на борту корветів Військово-морських сил Ізраїлю класу Sa'ar 6.

"Успішно завершено серію багатосистемних і багаторівневих випробувань з використанням C-Dome (морська версія "Залізного купола". – Ред.), – поінформували у Міноборони.

Агентство The Jerusalem Post вказало, що у межах випробувань проводилися пуски ракет по навчальних цілях з ракетного корвета "Маген", який має на озброєнні армія Ізраїля (ЦАХАЛ).

Журналісти додали, що під час тренувань система C-Dome успішно виявила та знищила всі дрони та крилаті ракети.

"Залізний купол" морського базування – це значний крок у розвитку оборони країни, який забезпечує перевагу на морі та дає додаткові оперативні можливості для боротьби з загрозами у морському просторі", – процитувало заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта видання Vesty.co.il.

ДОВІДКА. "Залізний купол" – це пересувна система ПРО. Морська версія цієї установки C-Dome . "Залізний купол" – це пересувна система ПРО. Морська версія цієї установки C-Dome вперше була випробувала у листопаді 2022 року. Кораблі, оснащені нею, охоронятимуть стратегічну інфраструктуру Ізраїля.

19 жовтня 2022 року стало відомо, що Україна запросила в Ізраїлю системи ППО в діапазоні від американських Patriot до "Залізного купола". Головний аргумент – не дати посилитись Ірану.

17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Беньямін Нетаньягу обіцяв "розібратися" та "подумати" над тим, як Ізраїль може допомогти Україні щодо постачання систем ППО.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.