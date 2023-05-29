В Ізраїлі успішно протестували морську версію "Залізного купола" – фото
В Ізраїлі успішно провели серію випробувань системи протиракетної оборони "Залізний купол" морського базування. Про це повідомили у Twitter ізраїльського Міністерства оборони.
У відомстві зазначили, що здійснили "ще один крок" для досягнення остаточної експлуатаційної спроможності "Залізного купола" на борту корветів Військово-морських сил Ізраїлю класу Sa'ar 6.
"Успішно завершено серію багатосистемних і багаторівневих випробувань з використанням C-Dome (морська версія "Залізного купола". – Ред.), – поінформували у Міноборони.
Агентство The Jerusalem Post вказало, що у межах випробувань проводилися пуски ракет по навчальних цілях з ракетного корвета "Маген", який має на озброєнні армія Ізраїля (ЦАХАЛ).
Журналісти додали, що під час тренувань система C-Dome успішно виявила та знищила всі дрони та крилаті ракети.
"Залізний купол" морського базування – це значний крок у розвитку оборони країни, який забезпечує перевагу на морі та дає додаткові оперативні можливості для боротьби з загрозами у морському просторі", – процитувало заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта видання Vesty.co.il.
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