В Израиле успешно протестировали морскую версию "Железного купола" – фото

В Израиле успешно провели серию испытаний системы противоракетной обороны "Железный купол" морского базирования. Об этом сообщили в Twitter израильского Министерства обороны.

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В ведомстве отметили, что предприняли "еще один шаг" для достижения окончательной эксплуатационной способности "Железного купола" на борту корветов Военно-морских сил Израиля класса Sa'ar 6.

"Успешно завершена серия многосистемных и многоуровневых испытаний с использованием C-Dome (морская версия "Железного купола". – Ред. ), – проинформировали в Минобороны.

Агентство The Jerusalem Post указало, что в рамках испытаний проводились пуски ракет по учебным целям с ракетного корвета "Маген", которым располагает армия Израиля (ЦАХАЛ).

Журналисты добавили, что во время тренировок система C-Dome успешно обнаружила и уничтожила все дроны и крылатые ракеты.

"Железный купол" морского базирования – это значительный шаг в развитии обороны страны, обеспечивающий преимущество на море и дающий дополнительные оперативные возможности для борьбы с угрозами в морском пространстве", – процитировало заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта издание Vesty.co.il.

СПРАВКА. "Железный купол" – это передвижная система ПРО. Морская версия этой установки C-Dome . "Железный купол" – это передвижная система ПРО. Морская версия этой установки C-Dome впервые была опробована в ноябре 2022 года. Корабли, оснащенные ею, будут охранять стратегическую инфраструктуру Израиля.

19 октября 2022 года стало известно, что Украина запросила у Израиля системы ПВО в диапазоне от американских Patriot до "Железного купола". Главный аргумент – не дать усилиться Ирану.

17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Биньямин Нетаньяху обещал "разобраться" и "подумать" над тем, как Израиль может помочь Украине по поставкам систем ПВО.

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