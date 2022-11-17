Израиль принял на вооружение систему ПРО C-Dome ("Морской купол")

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально приняла на вооружение новую систему ПРО морского базирования C-Dome. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Издание сообщает, что система прошла итоговые испытания Военно-морским флотом Израиля, управлением противоракетной обороны Минобороны и разработчиком системы госконцерном Рафаэль.

Система ПРО С-Dome (произносится так же, как "sea-dome" – "Морской купол") является модернизированной версией ПРО Iron Dome ("Железный купол") и предназначена для отражения ракетных ударов по объектам морской и береговой инфраструктуры. Систему планируется разместить на четырех ракетных корветах серии Saar-6.

19 октября сообщалось, что Украина запросила у Израиля системы ПВО в диапазоне от американских Patriot до "Железного купола". Главный аргумент – не дать усилиться Ирану.

17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Биньямин Нетаньяху обещал "разобраться" и "подумать" над тем, как Израиль может помочь Украине в части поставок систем ПВО.

Сергій Бережний

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