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Израиль принял на вооружение систему ПРО C-Dome ("Морской купол")

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 16:43
Израиль принял на вооружение систему ПРО C-Dome (
Испытание системы C-Dome (Фото - пресс-служба Минобороны Израиля)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально приняла на вооружение новую систему ПРО морского базирования C-Dome. Об этом сообщает The Jerusalem Post.  

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Издание сообщает, что система прошла итоговые испытания Военно-морским флотом Израиля, управлением противоракетной обороны Минобороны и разработчиком системы госконцерном Рафаэль.

Система ПРО С-Dome (произносится так же, как "sea-dome" – "Морской купол") является модернизированной версией ПРО Iron Dome ("Железный купол") и предназначена для отражения ракетных ударов по объектам морской и береговой инфраструктуры. Систему планируется разместить на четырех ракетных корветах серии Saar-6.

Сергій Бережний
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системы ПРО Израиль Железный купол C-Dome
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