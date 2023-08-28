У Казахстані консул Росії заговорив про "утиски російськомовних". У МЗС країни відреагували

У міністерстві закордонних справ Казахстану відреагували на висловлювання російського консула, який почав скаржитися на "скорочення вивчення російської мови" в країні. Про це повідомив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, якого цитує Радіо Свобода.

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Раніше генеральний консул Росії в Казахстані Євген Бобров сказав, що в країні "спостерігається спад використання російської мови та відбувається скорочення російськомовних шкіл".

Смадіяров заявив, що з 26 серпня Бобров завершив свою дипломатичну місію та залишив країну.

Представник казахстанського МЗС не став уточнювати, чи то сам Бобров подав у відставку, чи то він припинив свою роботу на вимогу відомства.

"Можливо, ця людина не була в курсі всієї інформації, яка спостерігається в країні. У мене є на руках дані міністерства освіти про те, які школи якою мовою у нас викладають: із 7711 державних шкіл, 3957 шкіл ведуть навчання тільки казахською мовою, 1203 — російською мовою, а 2551 школа — казахською та російською мовою. При цьому немає планів на повний перехід усіх шкіл країни виключно на казахську мову навчання", — сказав дипломат.

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