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В Казахстане консул РФ заговорил о "притеснении русскоязычных". В МИД страны отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 16:43
В Казахстане консул РФ заговорил о
Айбек Смадияров (Фото: МИД Казахстана)

В министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на высказывание российского консула, который начал жаловаться на "сокращение изучения русского языка" в стране. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, которого цитирует Радио Свобода.

Ранее генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров сказал, что в стране "наблюдается спад использования русского языка и происходит сокращение русскоязычных школ".

Смадияров заявил, что с 26 августа Бобров завершил свою дипломатическую миссию и покинул страну.

Представитель казахстанского МИД не стал уточнять, сам ли Бобров подал в отставку или же он прекратил свою работу по требованию ведомства.

"Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая есть в стране. У меня есть на руках данные министерства образования о том, какие школы на каком языке у нас преподают: из 7711 государственных школ, 3957 школ ведут обучение только на казахском языке, 1203 — на русском языке, а 2551 школа — на казахском и русском языке. При этом нет планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения", — сказал дипломат.

Читайте также: В МИД России снова набросились на Казахстан из-за помощи Украине. Астана ответила 

Дмитрий Гриниченко
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РоссияпропагандаказахстанАйбек Смадияров
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