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У Кремлі заявили про виконання однієї з цілей війни. Глава МЗС України відреагував

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18.06.2023, 13:57
У Кремлі заявили про виконання однієї з цілей війни. Глава МЗС України відреагував - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія впоралася із завданням "демілітаризації" України, тому що вона використовує все менше своєї зброї й все більше – західної.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що таке абсурдне пояснення свідчить: за потреби Кремль навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу.

Він припустив, що далі Кремль може заявити про виконання й решти "задач" агресії, сформульованих Путіним у перший день повномасштабного вторгнення.

"У наступних серіях: фактично, усі задачі СВО виконана. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки й зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", – написав Кулеба у Facebook.

"Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом. Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України", – вважає він.

Пєсков в інтерв'ю RT Arabic 17 червня сказав, що Україна нібито була сильно мілітаризована на момент початку повномасштабного вторгнення, тому Росія прагнула її демілітаризувати.

Зараз "фактично це завдання багато в чому виконане", сказав спікер Кремля, бо "все менше і менше своєї зброї Україна використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу".

Андрій Водяний
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війнаДмитро Кулебадмитро пєсковдемілітаризація
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