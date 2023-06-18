В Кремле заявили о выполнении одной из целей войны. Глава МИД Украины отреагировал

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия справилась с задачей "демилитаризации" Украины, потому что она использует все меньше своего оружия и все больше западного.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что такое абсурдное объяснение свидетельствует: при необходимости Кремль даже поражение в войне продаст россиянам как победу.

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Он предположил, что дальше Кремль может заявить о выполнении и остальных "задач" агрессии, сформулированных Путиным в первый день полномасштабного вторжения.

"В следующих сериях: фактически все задачи СВО выполнена. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда", – написал Кулеба в Facebook.

"Вот почему мы правы, когда говорим партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом. Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины", – считает он.

Песков в интервью RT Arabic 17 июня сказал, что Украина якобы была сильно милитаризована на момент начала полномасштабного вторжения, поэтому Россия стремилась ее демилитаризовать.

Сейчас "фактически эта задача во многом выполнена", сказал спикер Кремля, потому что "все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей снабжают страны Запада".

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