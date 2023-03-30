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В планах Украины согласно ГУР – демилитаризация приграничных областей России после войны

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 10:07
В планах Украины согласно ГУР – демилитаризация приграничных областей России после войны - Фото
Андрей Юсов (Скриншот)

Обеспечение безопасности Украины от повторения нападения России предполагает отсутствие "на определенном расстоянии" вокруг страны, то есть на прилегающей российской территории, вооружений, сил и средств агрессора. Украина работает над этим, сказал Gazeta.ua представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, после войны остро встанет вопрос демилитаризации России, в частности ее денуклеаризации, "а также пункт о создании определенной зоны безопасности вокруг границ Украины".

У представителя разведки уточнили, что будет с буферной зоной, то есть областями РФ, которые граничат с Украиной. Юсов ответил, что главная задача – выход Сил обороны на границы 1991 года, а "если говорить о гарантиях безопасности, то они будут предусматривать неповторение сценария масштабного нападения".

"Это предполагает отсутствие на определенном расстоянии вокруг Украины вооружения, сил и средств. Украина будет над этим работать", – сказал он.

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Сотрудник ГУР убежден, что затяжная война – "плохой сценарий как для России, ресурсы которой все же не безграничны, так и для Украины, так и проблема для мира тоже".

Он уверен, что мы "увидим очень скоро" политическую трансформацию РФ, что приведет к "новой геополитической реальности".

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Євген Пилипенко
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война геополитика прогноз андрей юсов
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