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В Госдепе США доверяют Зеленскому в плане денег союзников. За этим следят 45 сотрудников

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 15:17
В Госдепе США доверяют Зеленскому в плане денег союзников. За этим следят 45 сотрудников - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Помимо того, что в Пентагоне есть команда, следящая за тем, чтобы поставляемое ВСУ оружие использовалось по назначению, в Госдепартаменте США десятки сотрудников контролируют расходование денег на военную и финансовую помощь Украине. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен рассказал в Палате представителей Конгресса, добавив, что в Белом доме доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Глава Госдепа США заверил конгрессменов, что он "очень серьезно, смертельно серьезно" относится к ответственности за то, чтобы деньги американских налогоплательщиков расходовались "правильно и надлежащим образом".

"У нас очень сильная система, которая позволяет убедиться, что деньги расходуются по назначению. У меня 45 человек в нашем посольстве в Киеве, чья работа заключается в контроле за расходованием этих денег. В Пентагоне есть собственная команда, следящая за тем, чтобы поставляемое оружие не использовалось не по назначению", – рассказал он.

Блинкен добавил, что "мы только что получили наш первый отчет" от офиса Генерального инспектора о надзоре за расходованием средств в Украине, и он "рад сообщить, что получены очень хорошие оценки".

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Госсекретарь пояснил, что большая часть денег выделяется через программу Всемирного банка, "которая дает их только по квитанции за санкционированные рекомендованные расходы", также есть сторонние валидаторы, "включая, например, бухгалтерскую фирму Deloitte, которая работает с Минфином".

"Я убежден, что президент Зеленский абсолютно серьезно относится к тому, чтобы наши деньги и деньги всех остальных расходовались правильно. Вы видели, что в последние недели он уволил несколько высокопоставленных чиновников в различных министерствах, потому что был обеспокоен либо коррупцией, либо просто неадекватным управлением. Для меня это является доказательством, что он не только на словах [обещает], но и принимает меры, чтобы убедиться, что наши деньги тратятся правильно", – сказал Блинкен.

Он подытожил словами, что в 2023/2024 годах "многое будет зависеть от того, что происходит на местах", и что союзникам нужно обеспечить Украине "стабильную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы их экономика могла быть на прочной основе, а их сдерживающая и оборонная позиция – достаточна для предотвращения новой российской агрессии".

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Євген Пилипенко
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союзники военная помощь поддержка прогноз геополитика Энтони Блинкен
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