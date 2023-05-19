До Курської області прибув спецпідрозділ ГРУ РФ для здійснення диверсій – Центр спротиву

До Курської області російські спецслужби надіслали спецпризначенців для диверсій на кордоні з Україною. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначається, елітні підрозділи, що підпорядковуються російському ГРУ, прибули до району населеного пункту Тьоткіно, що неподалік кордону з Україною.

За даними підпілля, до Курської області прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область).

Повідомляється, що основні завдання спецпризначенців – контрдиверсійна діяльність у прикордонній смузі після вдалих операцій партизанів, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів російської армії вздовж кордону.

3 травня 2023 року ЦНС повідомляв, що понад 300 російських окупантів планують здійснити провокацію у Брянській та Курській областях, щоб дискредитувати українську армію.

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